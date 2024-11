Catania, arrestato spacciatore nel centro della movida

Un ragazzo di 24 anni che spacciava droga in una zona della movida di Catania, tra Via Auteri e Piazza Currò, è stato arrestato la notte scorsa dai carabinieri. Il giovane, che era destinatario di un provvedimento che gli vietava di stazionare nei pressi di esercizi pubblici di quella zona per

due anni, è stato bloccato dopo essere stato notato cedere ad un acquirente droga che ha preso da un contenitore ed alla vistadei militari ha tentato di disfarsi di 15 dosi di cocaina.

Sotto il sellino del suo scooter aveva inoltre un marsupio contenente con 80 euro. Il 24enne è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto. Denaro e droga sono stati sequestrati.