In nero due lavoratori su tre, denunciato un ristoratore di Aci Catena

Il titolare di un ristorante di Aci Catena è stato denunciato da carabinieri del comando provinciale e del nucleo ispettorato del lavoro di Catania per la presenza nel suo locale di due lavoratori in nero, su tre presenti. Dagli accertamenti è emerso anche che l’imprenditore non avesse sottoposto alla prevista formazione il lavoratore regolarmente assunto, che, peraltro, non era stato sottoposto nemmeno alla visita medica che accerta che il suo stato di salute sia idoneo per ricoprire quella specifica mansione. Il ristoratore è stato denunciato e sanzionato per complessivi 16mila euro. L’attività è stata sospesa, e non potrà essere riaperta se prima non saranno regolarizzate le posizioni dei lavoratori.

Nelle 70 aziende controllate sin’ora nel 2024 i carabinieri hanno accertato la presenza di oltre 60 lavoratori irregolari e 50 in nero, tra cui 8 cittadini extracomunitari. Il Nil di Catania ha altresì effettuato due arresti in esecuzione di un ordine di custodia cautelare emesso dal gip e cinque denunce per caporalato, a cui si sommano altri 10 deferimenti per violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.