Catania: i carabinieri beccano un pusher con diversi tipi di stupefacenti

I carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato un ragazzo di 26 anni catanese per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il blitz è scattato al termine di una mirata attività info-investigativa, che ha spinto i militari a concentrare l'attenzione nelle zone tra il viale Mario Rapisardi e via Giuseppe Fava.

Le informazioni infatti erano relative ad un giovane, già noto per precedenti vicende giudiziarie legate agli stupefacenti, che era solito girare frequentemente in quelle aree a bordo di uno scooter, probabilmente trasportando droga pronta per la vendita. Il giovane è stato individuato a bordo del suo scooter, nei pressi di un tabaccaio.

Alla vista dell’equipaggio, che velocemente stava per raggiungerlo, il ventiseienne, ha cercato di allontanarsi, ma non ha avuto scampo, è stato subito circondato dai Carabinieri, bloccato e messo in sicurezza. Durante il controllo, i militari del Nucleo hanno distintamente percepito un forte odore acre, chiaramente riconducibile alla marijuana, proveniente dallo zaino che portava sulle spalle, segnale questo che ha ulteriormente confermato le loro ipotesi investigative.