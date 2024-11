Maltempo, allerta vento in provincia di Catania e i sindaci chiudono le scuole

Allerta meteo della Protezione civile per le prossime 36 ore e molte scuole chiuse in provincia di Catania a causa di venti forti di burrasca, mareggiate e temporali. «Sono previsti due giorni di piogge a intense ed alla luce di quanto accaduto qualche giorno addietro e del bollettino che localizza presso la nostra zona le maggiori piogge ritengo opportuno chiudere, intanto per la giornata di domani, le scuole di ogni ordine e grado anche per consentire l’eventuale sopralluogo dei tecnici della Città Metropolitana nelle nostre scuole superiori di secondo grado dove si sono avuti e permangono maggiori criticità», ha spiegato il sindaco di Acireale Roberto Barbagallo in un post pubblicato su Facebook.

Scuole chiuse nel comune di Aci Sant'Antonio, a Sant'Agata Li Battiati, Mascalucia, San Giovanni La Punta, Riposto e Giarre.