Ascoltavano le intercettazioni dei pm del tribunale di Siracusa, compromessi 51 fascicoli

Massimo Romanelli, il ceo della Gr sistemi, colosso che fornisce i servizi di intercettazioni a molte Procure italiane, compresa Milano, è indagato a Catania per concorso in accesso abusivo a un sistema informatico. La società non è coinvolta nell’inchiesta.

Con Romanelli è iscritto nel registro degli indagati anche Salvatore Malfa che per molti anni è stato responsabile operativo della Gr sistemi a Siracusa. Nel fascicolo, anche un ufficiale della guardia di finanza, Dario Bordi, recentemente nominato a capo del Gico di Napoli: secondo l’accusa Malfa, su richiesta del finanziere, aveva installato i suoi apparati negli uffici della compagnia delle Fiamme gialle di Siracusa. E in questo modo venivano abusivamente intercettati gli stessi finanzieri sottoposti a Bordi.

L’inchiesta è stata chiusa dalla Procura di Catania e riguarda il servizio svolto dalla Gr sistemi per la Procura di Siracusa. Malfa, si legge negli atti, è anche «amministratore di fatto della Awacs Technology srl e della Awacs Responce Security».