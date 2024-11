Auto sprofondano nell'acqua, paura sull’autostrada A18 nel tratto tra Fiumefreddo di Sicilia ed Acireale IL VIDEO

Particolarmente critica la situazione sull’autostrada A18 nel tratto tra Fiumefreddo di Sicilia ed Acireale dove diversi tratti risultano essere completamente allagati. Intervento della squadra distaccamento di Riposto per soccorso persone ed auto bloccate sulla autostrada A18 al km 56 tra Fiumefreddo e Giarre.

In particolare in prossimità dello svincolo di Fiumefreddo di Sicilia in direzione Catania alcune vetture si sono fermate. Sul posto ci sono gli agenti della polizia stradale.

A Torrre Archirafi, borgo marinaro di Riposto, a seguito dell'esondazione del torrente Babbo, in via Simone Grasso gli abitanti stanno vivendo ore di panico. La strada infatti è costruita proprio sopra il letto del torrente e la franchigia arriva dritta a mare.

Una richiesta di soccorso è giunta ai vigili del fuoco dagli abitanti dei villini Coop Concordia e Funny house al confine tra Giarre e Riposto. Dicono: «Abbiamo bisogno di aiuto, l'acqua sta entrando ed è salita anche dentro i garage . Nessuno può venire con qualche mezzo per tirare fuori l' acqua e il muro della concordia ha ceduto. Vi prego aiutateci!».