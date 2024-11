L'inferno vissuto dagli abitanti di Acireale, le case raggiunte dai fiumi d'acqua IL VIDEO

Intervento del distaccamento di Acireale per il crollo di un muro perimetrale in via La Pira ad Acireale zona Circonvallazione via Colombo.

Intervento per soccorso si alcune persone ed auto bloccate in via Aldo Moro ad Aci Sant'Antonio. La strada risulta totalmente allagata e le persone sono intrappolate dentro le loro auto. Il supermercato adiacente alla strada risulta completamente allagato e le persone all'interno sono state soccorse dai vigili del fuoco intervenuti.

Il comando provinciale dei vigili del Fuoco di Catania manda un report sulla situazione. Interventi dalle 8 alle 12 del 13 novembre. In tutto il territorio della provincia di Catania sono stati effettuati 64 interventi; 13 interventi in corso riguardanti soccorso a persone, danni d'acqua in genere, servizi di assistenza, dissesti statici e recupero di autovetture e veicoli.

I territori principalmente interessati sono i comuni di Torre Archirafi, Riposto, Giarre, Acireale, Aci Sant'Antonio. Richiamato il personale dei vigili del Fuoco in servizio straordinario per garantire supporto ed assistenza.