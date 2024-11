Maltempo in Sicilia, il report dei vigili del fuoco di Catania

La provincia di Catania fa i conti con i disagi provocati dal violento nubifragio che ha colpito il territorio. Secondo i dati forniti dalla Protezione Civile e dai Vigili del Fuoco, tra le mezzanotte e le 10 di oggi (14 novembre) sono stati registrati 44 interventi, con una notevole concentrazione nelle aree costiere e nelle zone interne della provincia.

Le problematiche principali riguardano danni causati dall’acqua, come allagamenti e smottamenti, ma anche il consolidamento di strutture compromesse e la messa in sicurezza di alcune aree a rischio di dissesto statico. I Comuni di Torre Archirafi (in foto interventi di prosciugamento), Riposto, Giarre, Acireale e Aci Sant'Antonio sono i più colpiti, con numerosi cittadini che hanno dovuto fare i conti con i danni alla propria abitazione o attività, mentre l'acqua scorreva come un fiume in piena tra le strade, travolgendo tutto ciò che incontrava.

In particolare, si stanno affrontando interventi urgenti di svuotamento d'acqua, soprattutto nelle zone più colpite dal nubifragio: le vie Settembrini, Grasso e Corso delle Province, nel territorio di Riposto e Giarre, sono state tra le più danneggiate, con diverse abitazioni e negozi che hanno subito ingenti danni da allagamenti. Le operazioni di recupero e verifica sono tuttora in corso, con l’intento di limitare i disagi per i cittadini e ripristinare la normalità nel più breve tempo possibile.