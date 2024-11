Riposto, mai così tanta pioggia dal 2002

«Nei pressi di località Praiola, dove è ubicata la stazione Sias presente nel territorio del Comune di Riposto (Catania), la fase più intensa dell’evento estremo registrato ieri sulla fascia costiera del versante orientale dell’Etna è stata registrata tra le 09.55 e le 10.55

ora locale, quando l’intensità oraria ha raggiunto 112,8 millimetri di pioggia. L’intensità istantanea sulla base dei dati rilevati a intervallo di 5 minuti è arrivata a un valore massimo di 163,2 millimetri tra le 10.25 e le 10.30. Un breve nubifragio si è verificato anche nel pomeriggio tra le 17.50 e le 18.50, quando l’intensità ha raggiunto il valore di 32,6 millimetri. L’evento ha fatto registrare i suoi massimi valori di intensità della serie dal 2002 per tutte le durate considerate».

Lo dicono i tecnici del servizio informativo agrometeorologico siciliano su Riposto, uno dei comuni maggiormente colpito dal nubifragio che ieri si è abbattuto sul Catanese. «Il totale parziale del mese di novembre per la stazione è di 615 millimetri - aggiungono i tecnici - che anche se non definitivo costituisce già il record di accumulo mensile per il periodo che decorre dall’installazione, avvenuta nel 2002».