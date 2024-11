Catania, neonata muore dopo il parto: la procura avvia un'inchiesta

«Siamo alla ricerca di una verità per un calvario che non ha spiegazione» ha detto il legale, che parla di «una famiglia distrutta senza un perché. Ventiquattro ore di travaglio con una triste conclusione: la nascita di una bambina che è stata presa messa in un altro reparto senza alcuna spiegazione ai familiari».

Una neonata è morta ieri subito dopo il parto nell’ospedale Garibadi-Nesima di Catania. A dare la notizia l’emittente Rei Tv. La piccola è deceduta nel reparto di Ostetricia e ginecologia e la mamma è finita in terapia intensiva per complicazioni.

«La gravidanza - ha aggiunto Amato - era andata assolutamente bene, la piccola non era prematura e non capiamo perché il personale medico si sia accanito nell’attendere un parto naturale quando, considerato il passare del tempo, si doveva pensare ad una soluzione alternativa».

Il padre 30enne della piccola, professionista nel campo sanitario così come la moglie, è ancora sotto shock, preferisce non commentare. A parlare è invece stato invece il fratello della mamma della piccola. «Chiedo che venga fatta giustizia per mia nipote - ha detto - sperando che cose del genere non accadano più».