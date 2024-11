Una donna di 77 anni maltrattata e derubata da anni dal figlio, arrestato quarantaduenne a San Pietro Clarenza

Le aggressioni del figlio duravano da anni, senza che la madre lo denunciasse: una 77enne lo ha finalmente fatto ieri a San Pietro Clarenza, nel Catanese, quando ha chiamato i carabinieri e ha raccontato loro come il 42enne fosse entrato nella camera da letto, svegliandola e rubandole del denaro.

In seguito al suo rifiuto, l’uomo avrebbe afferrato la borsa della madre posizionata sul comodino, ma lei, per impedirglielo l’ha trattenuta, cadendo dal letto. Dopo averle rubato la borsa, che conteneva circa 150 euro, il 42enne sarebbe scappato a bordo dell’auto della madre, per fare ritorno a casa poco dopo. Lì lo hanno arrestato per il reato di maltrattamenti.