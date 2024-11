Aci Catena, arresti domiciliari per un uomo di 44 anni con l'accusa di atti persecutori verso l’ex moglie e i figli

A luglio ci sarebbe stato un altro episodio quando l’indagato avrebbe minacciato la donna di non restituirle il figlio maggiore a meno che non gli avesse consegnato la carta ricaricabile su cui veniva accreditato l’assegno unico per i figli. La vittima, temendo ripercussioni emotive sul ragazzo, avrebbe ceduto assecondando la richiesta.

Le indagini sono scattate in seguito alla denuncia dell'ex moglie, 41 anni, che ha riferito di aver subito comportamenti ossessivi e vessatori, aggravati dal coinvolgimento dei loro due figli, di 9 e 17 anni. In particolare, il figlio maggiore, disabile, avrebbe subito pressioni psicologiche e intimidazioni che avrebbero avuto un impatto negativo sul suo stato emotivo.

I carabinieri hanno verificato che l’uomo era già stato condannato a dicembre del 2022 per maltrattamenti in famiglia ai danni della ex moglie continuando a violare il divieto di avvicinamento e, in un caso, l’indagato avrebbe provocato lesioni personali a lei e al suocero. Alla luce della reiterazione dei comportamenti persecutori e delle prove raccolte, il Gip ha disposto gli arresti domiciliari eseguiti il 31 ottobre.