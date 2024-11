Ricaricavano la bombola dalle colonnine del Gpl, scatta il sequestro in una stazione dell'Acese

Nell’ambito di attività d’indagine coordinate dalla Procura di Catania, i finanzieri del comando provinciale, in esecuzione di un’ordinanza del gip, hanno eseguito il sequestro preventivo di tutti i dispositivi di erogazione di Gpl installati in un distributore di carburante dell’Acese per omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Dalle indagini della guardia di finanza di Acireale è emerso che nella stazione di servizio veniva eseguito, illecitamente, il riempimento di bombole Gpl durante l’attività di distribuzione di carburante, aggravando così, secondo la Procura, il rischio per l’incolumità dei presenti.

Le operazioni di sequestro sono state effettuate con l’intervento congiunto del Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (Spresal) dell’Asp di Catania e dei vigili del fuoco, il cui contributo specialistico è stato determinante per approfondire gli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro e alla prevenzione incendi.