Il legale dell’ex compagna del filosofo Caffo: «La sentenza ci dice che la giustizia c’è e funziona»

«La magistratura ha lavorato bene. Oggi abbiamo messo un punto importantissimo per questo caso. Ringrazio la magistratura, che con grande onestà intellettuale ha fatto il suo dovere in aula». Così l’avvocato Elena Cinzia Tomayer (nella foto), legale dell’ex compagna del filosofo Leonardo Caffo, commentando la sentenza di condanna a quattro anni per maltrattamenti e lesioni gravi emessa dalla quinta sezione penale del Tribunale di Milano.

«Ho già sentito la mia cliente. È in un momento molto difficile, perché sono tre anni che c’è questo processo penale, oggi era la quindicesima udienza. È molto stanca e molto provata. Oggi abbiamo messo un punto fondamentale - ha ribadito - per la mia cliente e per chi sta intorno a lei. La sentenza ci dice che la giustizia c’è e funziona. I tempi non dipendono dalla magistratura, ma da elementi esterni: la sentenza ci dice che le donne devono denunciare».