Tentano truffa a un novantaduenne, lui chiama la polizia e i malviventi non si presentano

Hanno tentato di truffare un 92enne spacciandosi per poliziotti, raccontandogli che avevano arrestato la nipote, in guai giudiziari a seguito di un incidente stradale e chiedendogli 18 mila euro per poterla liberare e consentirgli di riabbracciarla in pochissimo tempo in modo da evitare lungaggini burocratiche.

L’anziano, consapevole della truffa, ha dato loro appuntamento in piazza Verga ed ha avvertito la polizia. I truffatori però non si sono fatti vivi probabilmente spiazzati dalla reazione dell’anziano, che si è ricordato dei consigli forniti dai poliziotti durante uno degli ultimi incontri della campagna d’informazione anti-truffe.