Droga a Catania proveniente dalla Calabria, smantellate due cellule criminali: ordinanza per 18. I NOMI. IL VIDEO

Sono 18 le persone arrestate dalla polizia a Catania nell’ambito di un’operazione nei confronti di due cellule criminali impegnate l’una nella distribuzione minuta di droghe e l’altra nel traffico della cocaina approvvigionata dalla Calabria. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dell’attività di indagine sono state arrestate diverse persone in flagranza dl reato e sono stati sequestrati 6,25 chili di cocaina suddivisi in panetti e denaro contante per un importo di oltre 78.000 euro.

Il Gip ha inoltre disposto il sequestro in via d’urgenza di beni mobili e immobili riconducibili ad alcuni degli indagati. Ad alcuni degli indagati il provvedimento restrittivo è stato notificato in carcere.

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Catania si sono avvalsi della collaborazione dei colleghi di Enna ed hanno agito sotto il diretto coordinamento della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato con l’invio di diversi equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine a cui si sono aggiunte unità della locale Questura e delle sue articolazioni e unità specializzate come Polizia Scientifica, Reparto Mobile e anche di un elicottero del Reparto Volo).