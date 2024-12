Incendio all'aeroporto di Catania: archiviata l'indagine sui vertici Sac

Il gip di Catania ha ha accolto la richiesta di archiviazione nei confronti dei vertici della Sac, la società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso, in merito all’indagine seguite all’incendio del 16 luglio 2023 che aveva reso necessaria la temporanea chiusura del Terminal A, causando inevitabili disagi per i passeggeri. Il provvedimento del gip ha recepito integralmente le argomentazioni dei Pubblici ministeri.

«Accogliamo con soddisfazione l’archiviazione del caso e siamo lieti di vedere riconosciuta la correttezza del nostro lavoro», commenta Nico Torrisi, Ad di Sac, «in un contesto emergenziale come quello vissuto, Sac ha dimostrato un impegno costante, una professionalità e una competenza esemplari. Nonostante le sfide affrontate, abbiamo lavorato incessantemente per garantire la continuità dei servizi e la sicurezza dei passeggeri, ripristinando le operazioni aeroportuali in tempi rapidi e con efficienza». «Siamo pienamente soddisfatti. L’indagine è stata certamente complessa e approfondita oltre che fondamentale ai fini della funzionalità di un aeroporto così importante e centrale per il Paese», affermano gli avvocati Luca Blasi e Giuseppe Lo Faro.