Carabinieri in borghese si fingono clienti e arrestano due giovani spacciatori a Catania

Continua l’attività di contrasto allo spaccio e all’uso della droga, messa in campo dai carabinieri di Catania anche durante la campagna «Natale in Sicurezza», come disposto dal comando provinciale, al fine di combattere un fenomeno che rappresenta una delle principali fonti di guadagno illecito per la criminalità organizzata.

Nell’ambito di queste attività, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, i militari del Nucleo operativo della compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato in flagranza due giovani catanesi, rispettivamente di 22 e 24 anni, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’attività condotta in via Capo Passero, è il frutto di un lavoro accurato di osservazione e pianificazione, durante il quale i carabinieri hanno monitorato i movimenti sospetti dei due giovani, che si erano divisi i compiti, organizzandosi in modo tale da essere supportati anche da vedette che li avvisavano di eventuali pericoli. Il 22enne era quello incaricato del contatto diretto con i clienti, e si era sistemato sotto i portici di una palazzina, dove gli investigatori hanno scoperto file di auto in attesa del proprio turno per l’acquisto di droga.