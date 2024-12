Il Nas in un ristorante di Acitrezza, serviti alla clientela carne e pesce scaduti: denunciata la titolare

I carabinieri della stazione di Aci Castello e del Nas di Catania hanno denunciato per somministrazione ai clienti di cibi in cattivo stato di conservazione la titolare di in un ristorante di cucina orientale del borgo marinaro di Aci Trezza.

I militari dell’Arma hanno accertato le carenti condizioni igienico-sanitarie del locale dove, secondo l’esito dell’ispezione, veniva servito alla clientela carne e pesce scaduti o mal conservati. L’attività del locale è stata sospesa e 90 chilogrammi di prodotti ittici e di carne sono stati sequestrati e distrutti.