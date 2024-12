Catania, evade dai domiciliari per fare un giro in moto: arrestato dalla polizia

È stato tradito dal desiderio di fare un giro in scooter nel centro di Catania. Un pregiudicato di 53 anni ha violato la misura degli arresti domiciliari ma è stato subito individuato dalla polizia. La voglia di libertà è durata appena una manciata di minuti, giusto il tempo di andare da via Vicenza a viale Raffaello Sanzio quando è stato riconosciuto dagli agenti di una volante del commissariato Borgo-Ognina.

I poliziotti l’hanno notato all’incrocio con via Vincenzo Giuffrida, in sella ad un motorino mentre scorrazzava tra le vie della zona, peraltro senza indossare il casco. Forse pensava di camuffarsi sfruttando il notevole afflusso per via degli acquisti di Natale, ma non ha fatto i conti con i controlli predisposti dalla Questura.

Non appena si è accorto di essere stato intercettato, ha accelerato nel maldestro tentativo di fuggire senza badare ai rischi per l’incolumità degli automobilisti e di tanti pedoni. Gli agenti gli hanno intimato l’alt ma lui non si è fermato zigzagando a tutta velocità. Tuttavia, dopo un breve inseguimento, è stato bloccato e lo scooter sequestrato. L’uomo, invece, è stato arrestato per i reati di evasione e resistenza a pubblico ufficiale.