Catania, la polizia fa visita ai volontari e agli ospiti di Casa Betania

A Catania agenti della Polizia di Stato hanno incontrato in occasione delle festività natalizie gli ospiti e i volontari di 'Casa Betanià. La strutta si trova in un immobile dell’Arcidiocesi etnea ed è gestita dai volontari del Centro Astalli per far fronte al problema dell’emergenza abitativa di donne immigrate con i loro bambini. A novembre Casa Betania ha festeggiato il primo anno di un’attività che ha l’obiettivo di promuovere l’integrazione.

visita Polizia a volontari e ospiti Casa Betania Catania

Divertente il momento della «prova della sirena» e non sono mancate le tantissime foto di rito.Nel corso dell’incontro i ragazzi hanno avuto la grande, quanto inaspettata sorpresa, di incontrare gli agenti della Squadra Cinofili, con al seguito Pablo, il cane poliziotto con un fiuto formidabile per la ricerca di droga.Incontenibile la gioia dei ragazzi che con le loro mille domande e le tantissime coccole per Pablo hanno mostrato entusiasmo per l’insolita e bella giornata, passata insieme alle donne e agli uomini della Polizia di Stato, i quali si sono anche cimentati in giochi di gruppo e in una partita di calcetto. Oltre a gadget per i bambini, i poliziotti hanno donato giochi e libri, che sono andati a integrare quelli già presenti in una grande stanza di Casa Betania dedicata proprio al gioco e alla lettura. Un’iniziativa, nell’ambito delle iniziative di prossimità promosse dalla Questura di Catania, che ha voluto donare qualche momento di serenità e spensieratezza, incarnando appieno lo spirito della missione della Polizia di Stato «Esserci sempre» accanto alle persone e in ogni circostanza.