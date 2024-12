A Catania sequestrati oltre 4 mila botti dalla guardia di finanza

I militari del comando provinciale della guardia di finanza di Catania hanno sequestrato oltre 4 mila articoli pirotecnici, potenzialmente pericolosi e dannosi per la incolumità pubblica, pronti per essere immessi nel mercato in occasione delle prossime festività natalizie. Nel centro urbano di Misterbianco l’attività commerciale era gestita da un cittadino italiano. Tra il materiale sequestrato sono le «batterie di tubi monocolpo» confezionate in diverse dimensioni, della tipologia «100 colpi» aventi un’elevata carica esplosiva, e altre che, pur avendo una minore carica, risultano altrettanto pericolose se utilizzate incautamente. Inoltre sono stati rinvenuti oltre 2.800 petardi.