Catania, tentarono un furto in uno stabilimento balneare: denunciati

Un trentottenne ed un trentaseienne che a Catania che si erano introdotti in uno stabilimento balneare di viale Kennedy per rimuovere gli infissi di alluminio sono stati denunciati dai carabinieri. Devono rispondere di tentato furto aggravato e possesso ingiustificato di grimaldelli. I militari sono intervenuti in seguito ad una telefeonata in centrale da parte di un dipendente della struttura che aveva visto alcuni individui intrufolarsi all’interno. I due sono stati bloccati mentre erano intenti a rimuovere gli infissi in alluminio del locale. I militari hanno sequestrato loro un coltello da cucina e una tronchesa.