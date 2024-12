Due arresti per droga tra Catania e provincia: fermati un giovane di 21 anni e un cinquantenne

I Carabinieri hanno messo a segno due operazioni contro lo spaccio di droga a Catania e nella provincia etnea, arrestando un uomo di 50 anni di Pedara e un ventunenne di Misterbianco, entrambi già sotto l'occhio delle forze dell'ordine.

A Catania, i militari del Nucleo Operativo di Piazza Dante, nell'ambito della campagna Natale in Sicurezza, hanno arrestato il giovane di 21 anni: a bordo della sua Mercedes Classe A si aggirava tra Misterbianco e Catania fermandosi davanti a bar e sale giochi. I carabinieri hanno deciso di seguirlo fino in via Filippo Eredia, una zona poco illuminata dove si era fermato in auto come se fosse in attesa di qualcuno. Durante il controllo, i sospetti si sono rivelati fondati: nel posacenere posteriore della vettura sono stati trovati due involucri di cellophane contenenti circa 25 grammi di cocaina. Il giovane è stato arrestato e la droga sequestrata.

In provincia, a Pedara, i carabinieri della stazione di San Giovanni La Punta, supportati dal Nucleo cinofili di Nicolosi, hanno arrestato un cinquantenne in via Archimede. Durante l'irruzione lo hanno sorpreso mentre in compagnia di acquirente, il quale ha tentato di allontanarsi a bordo di uno scooter ma è stato bloccato. La perquisizione della villetta ha poi confermato le ipotesi investigative: nel giardino, sotto una catasta di legna, sono state rinvenute due buste contenenti marijuana e cocaina per quasi 10 grammi. Ulteriori controlli hanno portato alla scoperta di una pianta di canapa indiana coltivata in un vaso e di circa 100 grammi di marijuana già suddivisi in dosi, nascosti in un tubo idrico insieme a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.