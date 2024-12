Orrore a Catania, una donna dominicana violentata da due uomini: fermati e arrestati i responsabili

Una volta condotta in quel luogo isolato, il trentanovenne le avrebbe fatto ripetute avances, per poi scaraventarla sopra ad un materasso dove l’avrebbe palpeggiata, strappandole i pantaloni fino a violentarla. L’orrore, però, non sarebbe finito lì: dopo pochi secondi, infatti, anche l'egiziano si sarebbe lanciato su di lei e, nonostante la vittima pregasse l’uomo di fermarsi, anche lui l’avrebbe stuprata per due volte. Prima di abbandonarla, i due senza fissa dimora le avrebbero rubato il cellulare.

La polizia ha arrestato due uomini, un trentanovenne originario di Augusta e un ventottenne di nazionalità egiziana, responsabili di una brutale violenza sessuale ai danni di una donna dominicana di 36 anni. L'episodio, avvenuto nei pressi di piazza Alcalà a Catania, ha avuto inizio quando la vittima, mentre si riparava dal freddo alla fermata dell'autobus, è stata avvicinata dal siciliano. Spacciandosi per un conoscente del fidanzato, l'uomo è riuscito a guadagnarsi la fiducia della trentaseienne inducendola a seguirlo sotto gli archi del viadotto dove lui abitualmente dormiva.

In preda al panico e al dolore, la donna è riuscita a fuggire e a trovare rifugio nel parcheggio dell'azienda trasporti di piazza Alcalà, dove un vigilante l'ha notata in stato di shock e ha subito allertato le forze dell'ordine. Gli agenti delle volanti sono giunti rapidamente sul posto e, dopo aver raccolto il racconto dettagliato della donna, l'hanno accompagnata in ospedale.

Grazie alle descrizioni della vittima e al successivo riconoscimento, i due autori della violenza sono stati rintracciati e arrestati nei pressi del luogo dell'aggressione. Gli agenti hanno inoltre acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza del parcheggio per confermare la dinamica dell'accaduto.

I due arrestati, entrambi senza fissa dimora e con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, sono stati condotti in carcere, a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa della convalida dell'arresto.