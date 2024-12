Catania, la polizia a Librino trova oltre tre chili di marijuana e un fucile rubato

La polizia ha sequestrato a Librino, quartiere popolare di Catania, oltre 3 kg di marijuana e un fucile di provenienza furtiva. L'operazione è stata effettuata nei giorni scorsi e resa nota oggi, 31 dicembre.

Le unità cinofile e le volanti hanno effettuato accertamenti in viale San Teodoro: i cani poliziotto Maui e Ares sono stati condotti in alcuni immobili al fine di verificare la presenza di sostanze stupefacenti. Dopo alcuni minuti Ares ha segnalato una prima porta in ferro che permetteva di accedere ad una terrazza, ma i residenti del palazzo hanno detto di non avere le chiavi del lucchetto, circostanza che ha fatto insospettire ancora di più i poliziotti. Gli agenti hanno tagliato il catenaccio per raggiungere la terrazza e immediatamente dopo hanno trovato, in un vano contatore, circa 200 grammi di marijuana. La verifica è stata estesa ad altre parti dello stabile e grazie al fiuto dei cani è stato possibile raggiungere un altro vano tecnico, dove è stata rinvenuta una busta della spesa contenente oltre 2,8 chilogrammi di marijuana.