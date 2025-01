Liquami e carcasse di animali in un allevamento di Aci Sant'Antonio, attività sospesa

I carabinieri del comando provinciale di Catania hanno sospeso l’attività di un allevamento di ovini e caprini di Aci Sant’Antonio per alcune gravi irregolarità, che hanno anche portato alla denuncia del titolare. Tra queste la presenza di di rifiuti di vario genere come plastica, carcasse di animali e amianto. I militari dell’Arma hanno anche sospeso l’attività e sottoposto a fermo sanitario gli animali.

Ad effettuare il controllo sono stati carabinieri della locale stazione con il supporto dei colleghi del nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale, del reparto Tutela agroalimentare di Messina e del personale medico veterinario dell’Asp di Acireale.

Contestata anche la gestione non autorizzata di rifiuti anche pericolosi, la violazione delle prescrizioni in materia di tutela sanitaria dei lavoratori dipendenti, la realizzazione di una discarica abusiva su un terreno peraltro soggetto a vincoli archeologici e paesaggistici. Dal terreno inoltre fuoriuscivano fumi che hanno richiesto l’intervento anche di tecnici dell’Arpa per i necessari accertamenti di competenza, oltre che dei vigili del fuoco per lo spegnimento.