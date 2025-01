Catania, sgominata una piazza di spaccio a Librino: arrestato il pusher ventenne che controllava tutto con le telecamere

A Catania, nel cuore del quartiere di Librino, la polizia ha messo fine a un fiorente traffico di droga gestito da un giovane di appena 20 anni. L'operazione, condotta dagli agenti della squadra volanti della Questura di Catania, ha portato alla scoperta di una piazza di spaccio ben organizzata in via del Piccone, dove il pusher si avvaleva di un sofisticato sistema di videosorveglianza per monitorare i movimenti della zona.

L'intervento è nato durante un normale pattugliamento del territorio. Gli agenti, insospettiti dal continuo via vai di persone nei pressi di un condominio, hanno deciso di osservare con attenzione la scena notando che auto e scooter si fermavano brevemente davanti all'edificio, permettendo agli occupanti di entrare e uscire in pochi minuti.

Alla vista delle volanti, i clienti hanno tentato una fuga frettolosa mentre il giovane spacciatore, sorpreso nel terrazzo dello stabile, non ha potuto far altro che consegnare spontaneamente due barattoli contenenti 55 grammi di marijuana.