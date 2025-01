Blitz antidroga a Catania, smantellato take-away dello spaccio

Avevano organizzato una vendita di droga a clientela selezionata, al riparo da occhi indiscreti e solo «su ordinazione», i due catanesi di 20 e 33 anni, entrambi volti conosciuti ai carabinieri in forza delle loro pregresse vicende giudiziarie i quali, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, sono stati arrestati dai militari del nucleo operativo della compagnia di Catania Piazza Dante per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Costantemente impegnati in attività di contrasto al traffico e alla vendita di sostanze stupefacenti, ai militari non è sfuggita l’operosità di una coppia di pusher che, a ridosso del centralissimo viale Vittorio Veneto, vendeva droghe ai clienti, sfruttando un appartamento della zona come base logistica. Intorno alle 18, quindi, per confermare le loro ipotesi investigative, i Carabinieri, si sono appostati nei pressi dell’abitazione per osservare le mosse degli spacciatori, e, nel giro di poco, li hanno visti uscire dallo stabile, uno per volta, per incontrare, là vicino, gli acquirenti, con i quali effettuavano poi il classico scambio droga-denaro, rientrando successivamente in quella casa. A quel punto i Carabinieri sono entrati in azione, bloccando lo spacciatore che stava rincasando e trovando nella tasca del suo giubbotto 30 euro appena ricevute, quindi, assieme a lui, si sono diretti vero l’appartamento per la necessaria perquisizione, mentre un’altra squadra di militari sorvegliava la zona.