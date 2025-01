Falso agente immobiliare propone l'acquisto di case all'asta a Sant'Agata Li Battiati, ma è una truffa

La polizia di Stato di Catania ha indagato per il reato di truffa un uomo di 41 anni, che si presentava come agente immobiliare impiegato presso una nota agenzia specializzata nella vendita di appartamenti, pur avendo ormai cessato il rapporto di lavoro con quest’ultima. La vittima del raggiro, un uomo di 38 anni, è entrato in contatto con il finto agente immobiliare poichè interessato ad acquistare un appartamento in centro città pubblicizzato su un sito internet. Tuttavia, all’incontro per visionare l’immobile, il truffatore ha consigliato al potenziale acquirente di non effettuare quell’operazione, ma di investire i soldi in modo più proficuo per l’acquisto di alcuni immobili messi all’asta, ubicati a Sant’Agata Li Battiati, che sarebbe riuscito a rilevare per la cifra di 100 mila euro, pur avendo un valore di mercato di molto superiore ossia di 250 mila euro. Ha offerto, inoltre, la propria assistenza per predisporre tutti i documenti necessari per la partecipazione all’asta e l’acquisto dell’immobile.