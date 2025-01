Catania, Ingv: «Dopo un terremoto bisogna ricostruire lontano dalla faglia»

Dopo un terremoto è opportuno ricostruire lontano dalla faglia. Lo indica lo studio condotto dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sulla base dei criteri di ricostruzione adottati dalla Struttura commissariale per la ricostruzione dell’area Etnea: in seguito al sisma di magnitudo 5.2 che colpì il fianco orientale dell’Etna nella notte del 26 dicembre 2018, promuove la possibilità di costruire abitazioni e attività lontano da zone situate lungo la faglia sismica dell’Etna e nelle sue immediate vicinanze, evitando la ricostruzione nelle aree già colpite. La decisione è motivata dalla ripetuta sismicità dell’area, che rende pericoloso ed economicamente svantaggioso ricostruire nelle zone vulnerabili.

Gli autori dello studio sottolineano come la «delocalizzazione selettiva» rappresenti una strategia promettente per affrontare eventi calamitosi ricorrenti come terremoti, eruzioni vulcaniche, fenomeni bradisismici e alluvioni. «Al di là degli aspetti economici - aggiungono - la priorità resta la salvaguardia della vita umana. L’esperienza etnea potrebbe rappresentare un modello replicabile in altre aree del mondo esposte a rischi naturali ricorrenti».