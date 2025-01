Catania, Il fiuto di Maui smaschera un pusher: confezionava droga davanti ai figli di 3 e 7 anni

La droga, insieme al materiale per il confezionamento, è stata immediatamente sequestrata. Il pusher è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio e, dopo essere stato ascoltato dal pubblico ministero di turno, l'uomo è agli arresti domiciliari. Successivamente il Gip ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora.

Non si è trattato, però, dell'unico risultato portato a termine durante l'operazione. Gli agenti, sempre con l'aiuto del fiuto di Maui, hanno trovato in un'area comune di un edificio di via Abate Silvestri una busta per alimenti contenente quasi 70 grammi di marijuana, prontamente sequestrata.