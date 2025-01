Catania, controlli in un bar di via Etnea, era senza uscite di emergenza e con prodotti scaduti

Gravi carenze igieniche sono state riscontrate a Catania durante un controllo coordinato dalla polizia nel laboratorio di un bar di via Etnea. Al titolare sono state comminate sanzioni per circa 38mila euro. L’attività di laboratorio è stata sospesa. Al controllo ha preso parte il personale dell’Ispettorato provinciale del Lavoro, dell’Asp, dello S.Pre.S.A.L., della polizia locale e Corpo Forestale.

Sequestrati 120 chili di prodotti alimentari in parte scaduti e in parte contenuti in barattoli privi di etichettatura. Durante un controllo sono stati trovati estintori scaduti, la cassetta di primo soccorso priva del contenuto minimo previsto dalla legge, un impianto elettrico non a norma oltre a una blatta su un frigorifero. Il laboratorio inoltre non aveva un’uscita di emergenza, presentava una scala d’accesso inidonea, i soppalchi non erano a norma e le scaffalature non ancorate al muro.