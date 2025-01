Minacce di morte e botte al bimbo 8 anni, Codacons si costituisce parte civile

Il Codacons ha annunciato che si costituirà parte civile nel procedimento penale a carico della coppia di conviventi catanesi arrestata in Nord Italia con le accusa di maltrattamenti, lesioni personali e minacce aggravate nei confronti del figlio di otto anni della donna.

L’associazione, che esprime «la massima condanna e solidarietà alla giovane vittima», ha dato mandato all’avvocato Federica Prestidonato, presidente di Codacons Donna, per rappresentarla in tutte le sedi giudiziarie e adottare le misure necessarie per garantire giustizia alla giovane vittima.