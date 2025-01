Catania, ruba pasti destinati ai malati: «Li portavo ai miei gatti»

Per settimane aveva trasformato la mensa di un'azienda ospedaliera catanese in un supermercato personale. La polizia ha colto sul fatto un uomo di 57 anni, dipendente di una società di ristorazione incaricata di fornire pasti ai degenti: il sospettato è accusato di aver sottratto sistematicamente cibi e bevande causando un danno economico stimato in circa 3 mila euro al mese.

Le anomalie sono emerse grazie al responsabile dell'impresa, che aveva rilevato ammanchi di prodotti come latticini, pasta, frutta, verdura e persino pasti preconfezionati destinati ai reparti. A seguito della denuncia presentata al posto di polizia dell'ospedale, gli agenti del commissariato Borgo-Ognina hanno avviato un'indagine per fare luce sull'accaduto.

Grazie a una serie di appostamenti e pedinamenti, la polizia è riuscita a individuare l'autore dei furti tra i dipendenti della ditta. Secondo quanto ricostruito, l'uomo agiva principalmente all'inizio e alla fine del turno, caricando la merce sottratta sul proprio furgone. Per evitare di essere scoperto operava spesso la domenica, approfittando della ridotta presenza di personale.