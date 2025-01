Licodia Eubea, quattro auto coinvolte in un incidente sulla statale 514: i feriti sono tre, una donna è grave

Un grave incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio (19 gennaio), intorno alle 13.30, sulla strada statale 514 nei pressi di Licodia Eubea. Sono almeno tre le persone ferite: una donna, per le sue condizioni, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro di Catania con un elicottero del 118. Altre due persone hanno riportato ferite e sono state trasportate in ospedale per accertamenti.

Quattro veicoli sono stati coinvolti nello scontro, avvenuto all'incirca all'altezza del Km 25. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Radiomobile di Caltagirone e della Stazione di Licodia Eubea per effettuare i rilievi e gestire la viabilità, oltre ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118. Le dinamiche esatte dell'incidente sono ancora da chiarire e sono oggetto di indagine da parte delle forze dell'ordine.