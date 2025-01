Furti d'auto con cavallo di ritorno a Catania, obbligo dimora per altri 8 I NOMI

Un gruppo criminale con disponibilità di armi che nella provincia di Catania sarebbe stato dedito senza soluzione di continuità ai furti di veicoli, alle estorsioni con il metodo del cavallo di ritorno e alla ricettazione dei mezzi è stato disarticolato dai carabinieri, che su delega della Procura etnea, che ha coordinato le indagini, hanno eseguito nei confronti di otto persone una ordinanza applicativa di misura cautelare personale dell’obbligo di dimora, con divieto di uscire dalla propria abitazione dalle 20 alle 6. Sono indagati, a vario titolo, di estorsione, furto e ricettazione aggravate, traffico e spaccio di droga e detenzione illegale di armi. I provvedimenti scaturiscono dallo stesso procedimento penale Villa Glori che lo scorso 18 dicembre aveva già portato all’esecuzione di un’ordinanza cautelare personale per 12 indagati: sei in carcere e sei obblighi di dimora. Gli otto destinatari dell’odierna misura cautelare erano invece stati oggetto di decreto di perquisizione e contestuale informazione di garanzia, emessi dalla Procura.

Dalle indagini dei carabinieri è emerso che alcuni indagati sarebbero stati anche coinvolti in un’attività di traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, principalmente marijuana, hashish e droghe sintetiche. Per compiere i furti di veicoli il gruppo, che aveva la sua base operativa in una stalla del quartiere di Picanello, avrebbe usato strumenti tecnologicamente avanzati per eludere le centraline elettroniche. I mezzi trafugati sarebbero poi diventati oggetto di estorsioni in grado di rendere tra i 500 ed i 1.500 euro. I proprietari avrebbero avuto tre giorni di tempo dal furto per riottenere il bene dietro il pagamento di una somma di denaro, scaduto il termine il veicolo rubato veniva venduto a persone deputate al suo taglio.

Nella stalla armi e droga

Nella stalla il gruppo avrebbe custodito anche armi e droga, come emerso nel corso di una perquisizione che ha permesso di sequestrare una pistola calibro 7,65, il calciolo di un fucile, munizioni varie e 15 stecche di marijuana. Durante l’attività di indagine, inoltre i carabinieri, hanno arrestato in flagranza di reato otto persone e sequestrato tre pistole, un fucile sovrapposto, munizioni varie, oltre 20 kg di marijuana, 1,6 kg di hashish, 35 gr di cocaina, 25 gr di Ketamina, 25 gr di Mdma, 19 pasticche di Ecstasy e circa 5.000 euro in contante.

I nomi

I destinatari dell’ordinanza sono: Giuseppe Renato Boccuni, di 37 anni; Carmelo Campolo, di 27; Giuseppe Licciardello, di 58, Carlo Rosselli, di 23; Damiano Scuderi, di 21; Antonino Giuseppe Tringale, di 22; Salvatore Vinciguerra, di 27; Mariano Emanuele Zingherino, di 35.