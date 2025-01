Esplosione a Catania, parla una testimone: «La palazzina era abitata, mia madre stava per salire a casa»

«La palazzina che è crollata non era disabitata. Ci stava mia mamma da 40 anni. Al momento dell’esplosione era appena arrivata a casa. Fortunatamente non è arrivata a salire perché non appena è scesa dall’auto c’è stato il boato ed è stata scaraventata a un paio di centinaia di metri a terra ed è stata ricoperta dalle macerie». Così Maria Trovato, 37 anni, ricostruisce il momento dell’esplosione di gas nel rione San Giovanni Galermo di Catania per un fuga dalla rete cittadina. A soccorrere la donna, parzialmente coperta da detriti, sono stati i vigili del fuoco.

«È stata proprio lei a raccontarmelo - aggiunge - è rimasta vigile tutto il tempo. Dopo un po' sono arrivati i soccorsi. Fortunatamente non ha avuto gravi ferite ma è stata sottoposta a un intervento alla caviglia con diversi punti di sutura. Quando io sono arrivata, dopo 10 minuti, ho camminato tra le macerie. In quel momento i pompieri hanno dato l’ordine di evacuare la zona. Fino a quel momento, nonostante l’odore di gas, non era stato fatto evacuare nulla tant’è e vero che mia madre si è ritirata tranquillamente a casa».