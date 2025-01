Catania, il pusher si dà alla fuga sui tetti: arrestato dalla polizia

Gli agenti delle volanti della questura di Catania hanno arrestato, nel popoloso rione di San Giovanni Galermo, un 21enne per spaccio di sostanze stupefacenti. Alla vista dei poliziotti il giovane si è dato alla fuga, salendo all’ultimo piano di un palazzo scappando sui tetti. Raggiunto è stato bloccato. Durante la fuga ha abbandonato tre buste di plastica al cui interno gli agenti hanno trovato 56 dosi di cocaina per un peso di quasi 60 grammi

e 45 dosi di marijuana per complessivi 20 grammi.

Sequestrati anche una radio ricetrasmittente, utilizzata per dare l’allarme a eventuali complici nella zona, e 250 euro, che il 21enne aveva in un borsello, ritenuti provento della vendita della droga.