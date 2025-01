Esplosione a Catania, il prefetto: «Stiamo lavorando per ridurre le sofferenze»

«Sono stati valutati gli aspetti di carattere tecnico per il ripristino dell’energia elettrica e della rete del gas. Delle mille utenze disattivate solo meno di 20 non saranno riattivate». Lo ha sottolineato il prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, facendo il punto sugli interventi in corso nel rione San Giovanni Galermo, dopo l'esplosione dello scorso martedì a causa di una fuga di gas. «C'è una zona rossa in via Fratelli Gualandi e in via Salanitro - ha aggiunto -. L’area rimarrà interdetta per tanto tempo e per questa zona è stata individuata un’area di alloggio (11 famiglie che richiedono assistenza con 70 componenti). Il Comune darà un contributo autonomo. Altre famiglie potranno tornare a casa già oggi. Il gas non sarà ripristinato invece prima di cinque giorni. Ci saranno persone che potranno accedere alle loro abitazioni per ritirare le loro cose personali. Stiamo destinando ogni energia alla diminuzione di ogni forma di sofferenza. Il Palacus sarà a disposizione da parte della Protezione Civile. La Regione garantirà il contributo economico per sistemazione alle famiglie che non possono accedere. Sei famiglie hanno preferito restare in albergo per condizioni loro di fragilità. E sono 1059 le utenze che non sono servite dall’energia elettrica».