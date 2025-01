Catania, era l'avvocato Cicalone ma truffava le vittime: il raggiro fruttava 30 mila euro al mese

Avrebbe rubato i risparmi di una vita a decine di anziani in tutta Italia attraverso un perfido sistema criminale smascherato definitivamente dalla polizia di Stato, grazie a una complessa e articolata attività di indagine posta in essere dal commissariato Borgo Ognina a seguito della denuncia di una delle ultime vittime dei raggiri, una catanese di 84 anni. Il truffatore, un campano residente a Benevento, di 37 anni, si spacciava per tale «avvocato Cicalone» per sfruttare la semplicità delle persone più vulnerabili in modo da svuotare i loro conti correnti e farla franca. A far saltare il suo collaudato piano, questa volta, è stata la ottantaquattrenne che, non appena ha compreso di essere stata raggirata, ha chiesto aiuto alla polizia di Stato, rivolgendosi agli agenti del commissariato per denunciare il malvivente. Il truffatore è stato denunciato all’autorità giudiziaria. Dagli accertamenti compiuti dagli investigatori è stato possibile appurare come l’uomo fosse specializzato in questo genere di truffe, perpetrate continuamente su tutto il territorio nazionale con il medesimo modus operandi, prendendo di mira sempre persone anziane per derubarle dei loro risparmi. Questa attività illecita gli avrebbe fruttato un giro di ricavi che gli investigatori hanno stimato in oltre 30 mila euro al mese.