Si ribalta un mezzo pesante sulla Tangenziale Ovest di Catania, l'autista riporta ferite alla testa

A causa di un incidente autonomo che ha portato al ribaltamento di un mezzo pesante, è al momento chiusa al traffico la Tangenziale Ovest di Catania, tra i km 15,800 e 15,700, in direzione Messina ed in corrispondenza dello svincolo di Catania Nord decrescente. Sono state istituite temporanee deviazioni in loco.

L'autocarro, che stava trasportando detriti rimossi nella zona dell’esplosione causata da una fuga di gas nel rione San Giovanni Galermo di Catania, si è ribaltato mentre faceva manovra nei pressi di via Galermo.

L'autista, un catanese di 45 anni, ha riportato delle ferite alla testa, ma è rimasto vigile. Soccorso è stato condotto nel pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro.

Sul posto sono presenti le squadre di Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.