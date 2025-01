Alla vista dei poliziotti tenta di disfarsi delle buste, spacciatore arrestato a Catania

Un 27enne è stato arrestato a Catania dalla polizia per spaccio di sostanza stupefacente. Fermato per un controllo mentre camminava a piedi in via Capo Passero, nel quartiere di San Giovanni Galermo, alla vista dei poliziotti ha tentato di disfarsi di una ricetrasmittente e due buste di plastica con 27 dosi di cocaina e 27 dosi di marijuana, per un totale di circa 42 grammi.

Nella tasca del giubbotto l’uomo aveva con sé anche delle banconote di vario taglio per un totale di 200 euro, presumibilmente frutto dell’attività di spaccio, oltre a due dosi di marijuana nascoste dentro un ovetto di plastica usato per le sorpresine dell’uovo di coccolata di un noto marchio. Su disposizione del pm di turno l’uomo è stato posto in libertà in attesa del giudizio di convalida dinanzi al Gip.