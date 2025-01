Biancavilla, scontro tra auto e moto: ferito un diciannovenne

Momenti di panico questo pomeriggio in via dei Mandorli a Biancavilla, nel Catanese, dove un giovane di 19 anni, alla guida di un mezzo a due ruote, si è scontrato con un’auto che stava percorrendo la strada in senso opposto e, dopo la caduta, ha sbattuto la testa contro un’auto in sosta. Il giovane è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale del posto, che hanno eseguito i rilievi, e le ambulanze del 118.