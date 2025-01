Discoteca abusiva in un risto-pub a Catania, titolare multato e denunciato

Una serata danzante con circa 200 persone organizzata abusivamente in un risto-pub ad Aci Catena (Catania) è stata interrotta dalla polizia, che ha sanzionato il titolare perché senza licenza. L’uomo, già multato in passato per lo stesso motivo, è stato anche denunciato per non aver osservato il decreto del Questore che gli vietava di svolgere l’attività di discoteca senza autorizzazione.

Gli agenti hanno invitato gli avventori ad uscire dal locale, dove c’erano un deejay alla consolle ed un servizio di sicurezza per garantire l’ingresso a chi pagava un biglietto del costo di 10 euro per poter accedere ad una pista da ballo di circa 200 metri quadrati.