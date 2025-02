Incendio in un'abitazione, i carabinieri salvano dalle fiamme un invalido

Momenti di paura la scorsa notte a Bronte. Un incendio è divampato in un appartamento per cause ancora in corso di accertamento. Decisivo l’intervento dei carabinieri che sono entrati nell’abitazione riuscendo a mettere in salvo un uomo di 71 anni, invalido.

I militari hanno anche messo in sicurezza l’intero stabile, portando fuori tre bombole di gas, scongiurando così il rischio di esplosioni.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a bonificare l’area.