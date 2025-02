Ruba un monopattino e lo porta via con lo scooter, denunciato

Un 46enne che aveva rubato un monopattino e lo stava trasportando mentre era alla guida del proprio scooter è stato intercettato da una pattuglia di carabinieri della stazione Ognina di Catania durante un servizio in via Antonino di Sangiuliano.

L’uomo non si è fermato all’alt, ma ha imboccato controsenso la via Ventimiglia rimanendo però "incastrato" con la moto tra due auto. L’uomo è stato bloccato, identificato e denunciato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Nel frattempo, i carabinieri hanno rintracciato, nella zona, il proprietario del monopattino in lacrime perché aveva speso tutti i suoi risparmi per comprarlo non potendo permettersi altro mezzo di trasporto.