Catania, danneggia apparecchiature al pronto soccorso del San Marco: arrestato

A Catania la polizia ha arrestato un 24enne che poco prima di essere dimesso, ha danneggiato, scaraventandole a terra, alcune apparecchiature informatiche in dotazione al pronto soccorso dell’ospedale San Marco. Deve rispondere di danneggiamento aggravato.

A chiedere l’intervento dei poliziotti è stato il personale sanitario dopo che l’uomo aveva scaraventato a terra alcune apparecchiature informatiche in dotazione al reparto del nosocomio. Il giovane era agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nell’ambito di un procedimento per minacce, atti persecutori ed estorsione. Il 3 febbraio scorso era stato denunciato per evasione e danneggiamento del braccialetto elettronico. Una volta fermato, il 24enne ha assunto un atteggiamento poco collaborativo, rivolgendosi ai poliziotti con un tono di minaccia e di sfida.

Il personale medico ha raccontato che la sera precedente il giovane era arrivato in ambulanza per una probabile eccessiva assunzione di tranquillanti. Dopo le prime cure era rimasto in osservazione fino a quando con una certa irritazione aveva chiesto di essere dimesso. Il medico di turno aveva acconsentito alla volontà del paziente, ma al momento della firma del verbale di dimissioni, il 24enne era andato in escandescenze, rovesciando la scrivania a terra e danneggiando le apparecchiature.

Sentito il pm di turno, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima.