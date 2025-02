Vendita «porta a porta» di droga a Catania, arrestato un ventiduenne

I carabinieri di Catania continuano la lotta senza sosta contro lo spaccio di droga. Questa volta, a finire in manette è un 22enne catanese, sorpreso mentre vendeva sostanze stupefacenti con il metodo della "vendita porta a porta", una tecnica sempre più diffusa per eludere i controlli delle forze dell’ordine.

L’operazione è scattata quando una pattuglia del nucleo operativo della Compagnia di Catania piazza Dante ha notato movimenti sospetti in via Crispi. Un'auto si è fermata all’incrocio con via D’Amico e, dopo pochi secondi, un uomo si è avvicinato per uno scambio veloce con il conducente prima di allontanarsi. I militari hanno seguito l’auto per circa venti minuti, assistendo a un'altra transazione identica nei pressi di viale Veneto.

A quel punto, i carabinieri sono intervenuti bloccando il veicolo e il presunto acquirente. Quest'ultimo aveva in tasca una dose di marijuana, mentre il conducente, ormai rassegnato, ha assistito al controllo della sua auto, dove sono state trovate 20 dosi di «Kali Dog» e 8 di «Amnesia», varietà di marijuana ad alto contenuto di Thc.