Armi da guerra e due chili di droga, arrestato un quarantenne a Catania

Un quarantenne è stato arrestato dalla polizia a Catania per detenzione illegale di armi da guerra e per spaccio di sostanze stupefacenti. Durante perquisizioni in due immobili in suo uso personale della squadra mobile della Questura ha trovato quasi 20 chilogrammi di droga, tra cocaina ed eroina, e un arsenale.

Nel domicilio del 40enne, nello storico rione San Cristoforo, la polizia ha sequestrato due panetti di cocaina del peso di 2,3 chilogrammi e un borsone di armi contenente: una rivoltella con cinque cartucce calibro 38 special, un fucile semiautomatico con caricatore e 30 cartucce calibro 7.29x39, una pistola mitragliatrice Skorpion con caricatore e 19 cartucce calibro 7.65, un Kalashnikov con caricatore e 28 cartucce calibro 7.62x39 e un sacchetto in plastica con 43 cartucce.

Durante una successiva perquisizione nell’abitazione di residenza dell’uomo, la squadra mobile della Questura ha trovato sette panetti di cocaina, identici per confezionamento a quelli sequestrati nel domicilio, del peso di otto chilogrammi ed eroina per un peso lordo complessivo di 9,380 chili.